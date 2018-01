Cheney encerra viagem sem apoio árabe O vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, encerrou seu giro de 11 dias por 12 países do Oriente Médio sem conseguir o apoio dos países árabes a uma ação militar contra o Iraque. Logo depois de reunir-se com Cheney em Ankara, o primeiro-ministro da Turquia, Bulent Ecevit, disse a jornalistas que o vice-presidente dos EUA "declarou muito claramente que não haverá ações militares contra o Iraque no futuro previsível". Cheney apresentou uma versão diferente: "Eu disse que uma ação militar não é iminente. E isso é o que eu disse em cada escala da viagem." Outro assunto discutido pelos dois foi o pedido norte-americano para que a Turquia substitua o Reino Unido como a principal das forças militares internacionais em Kabul, a capital do Afeganistão. Segundo Cheney, o governo da Turquia manifestou reservas quanto ao escopo da missão das tropas e também quanto ao custo. O vice-presidente dos EUA disse que o presidente George Bush está enciando ao Congresso uma proposta de pacote de ajuda à Turquia de US$ 228 milhões, para ajudar o país a bancar as tropas no Afeganistão.