Cheney falará pela primeira vez sobre acidente de caça O vice presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, planeja quebrar seu silêncio nesta quarta-feira em sua primeira entrevista televisionada sobre o acidente de caça no Texas, no qual atirou no advogado de 78 anos Harry Whittington. Cheney aparecerá no canal Fox News às 21 horas (horário de Brasília), anunciaram hoje a emissora e a Casa Branca. Ele não se manifestou publicamente sobre o acidente que hospitalizou o advogado. Críticos do governo Bush pediram mais explicações de Cheney sobre o acidente, que aconteceu quando o vice presidente mirava em uma codorna em um rancho no sul do Texas. Whittington está em condições estáveis depois de ter sofrido complicações cardíacos no começo da semana quando um grão de chumbo se moveu para o coração. Médicos dizem que não se preocupam com os fragmentos de munição que ainda estão alojados em seu corpo, que podem ser de seis a 200. Segundo eles o ritmo cardíaco do advogado está normal. Whittington já pode sentar em uma cadeira, comer alimentos normais e planeja trabalhar um pouco no seu quarto de hospital. De acordo com o administrador do hospital, Peter Banko, o advogado pergunta sobre o motivo da confusão. "É muito barulho por nada", teria concluído o paciente.