O político, de 69 anos, foi hospitalizado na segunda-feira com dores no peito. Os exames médicos revelaram que Cheney sofreu um leve ataque cardíaco, seu quinto desde os 37 anos. A consultora política Mary Matalin, amiga e ex-assessora de Cheney, afirmou que o ex-vice-presidente no governo George W. Bush "sabe como viver com a enfermidade", além de ter médicos excelentes.