Cheney visita escombros do WTC O vice-presidente dos Estados Unidos, Dick Cheney, visitou ontem pela primeira vez os escombros do World Trade Center. Cheney, que foi visto poucas vezes depois dos atentados terroristas de 11 de setembro, agradeceu os bombeiros e outras pessoas pelo trabalho realizado no local. Usando um boné de beisebol com as siglas NYPD e FDNY, as iniciais da polícia e do corpo de bombeiros da cidade de Nova York, respectivamente, o vice-presidente cumprimentou bombeiros e autografou os capacetes e bonés usados pelos funcionários que estavam no local. "Eles fizeram um excelente trabalho", disse. Cheney correu para um bunker dentro da Casa Branca depois dos ataques ao World Trade Center e ao Pentágono. Ele apareceu em algumas entrevistas de TV, mas praticamente não foi visto desde então. Nas últimas semanas, o vice-presidente americano passou a maior parte do tempo trabalhando em um lugar seguro. O presidente George W. Bush já visitou Nova York duas vezes depois do atentado. Ele disse ter assistido aos ataque de 11 de setembro da Casa Branca. ?Esta é a primeira vez que eu tenho a chance de voltar a Nova York e estou tentando pensar em qualquer coisa parecida com isso", comentou. "A TV não passa a noção da destruição que aconteceu aqui." O local da tragédia tem atraído vários visitantes e turistas, incluindo a Miss América, os príncipes da Arábia Saudita e da Grã-Bretanha, dezenas de parlamentares e governadores americanos, além de outras celebridades. Leia o especial