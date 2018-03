O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, prepara antecipadamente uma festa para 1 milhão de pessoas em Chicago, caso vença as eleições do dia 4. "Será surpreendente", disse o prefeito da cidade, Richard Daley, que rebateu as primeiras críticas sobre os gastos da festa. "Haverá muita gente querendo vir e celebrar. Seria maravilhoso."