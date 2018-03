Chicago proíbe foie gras em restaurantes A prefeitura da cidade norte-americana de Chicago proibiu os restaurantes da cidade de oferecer o foie gras em seus menus. O famoso patê de fígado de aves foi proscrito por conta da utilização de um método considerado cruel por ambientalistas, no qual patos e gansos são submetidos a uma engorda forçada. As aves são obrigadas a engolir, de 3 a 5 vezes por dia, uma mistura alimentar em quantidade muito superior a que ingeririam voluntariamente, o que causa um problema no fígado dos animais chamado esteatose (degeneração das células do fígado). Os vereadores de Chicago acabaram cedendo à cruzada dos defensores dos direitos dos animais ao adotar a nova lei. A medida entrará em vigor em setembro. Os restaurantes que venderem o prato estarão sujeitos a uma multa de US$ 250 a 500. O método cruel de produção do patê de foie gras já foi proibido em 15 países, entre eles Alemanha, Itália, Israel e Grã-Bretanha. A proibição do foie gras, claro, não é uma unanimidade. Na França, por exemplo, o foie gras foi declarado "parte do patrimônio cultural e gastronômico do país." Pesquisas recentes apontam que 80% dos americanos rejeitam o método utilizado para se obter o patê.