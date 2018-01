Chile anuncia que vai promover inovação na América Central A presidente do Chile, Michelle Bachelet, anunciou no domingo, 18, a criação de um fundo no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) destinado a favorecer a inovação na América Central e na República Dominicana. Trata-se de um fundo para financiar "cooperação técnica" destinada à região centro-americana que incluirá "bolsas de estudos e a difusão de projetos na área de inovação tecnológica", segundo um comunicado divulgado no domingo pelo BID. Os países beneficiados com a iniciativa serão Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicarágua, Panamá e República Dominicana. "O novo fundo permitirá aos países da região centro-americana ter acesso a processos de transferência tecnológica de alto nível similares aos criados em países desenvolvidos, mas de um modelo mais próximo a suas próprias realidades e com sucesso reconhecido", acrescenta a nota. Bachelet e o presidente do BID, Luis Alberto Moreno, assinaram no domingo um documento no qual formalizaram a vontade do governo do Chile e do banco de trabalhar de forma conjunta para apoiar a inovação na América Central e na República Dominicana. Os dois ratificaram seu compromisso de cooperação neste âmbito durante a Assembléia Anual de Governadores do BID, que no domingo iniciou suas sessões plenárias na Guatemala.