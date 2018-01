Chile apóia entrada do Brasil no Conselho de Segurança A ministra das Relações Exteriores do Chile, Soledad Alvear, declarou hoje que seu país vê ?com simpatia? a possibilidade de o Brasil conseguir a posição de membro permanente do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU), no contexto de uma profunda reforma da instituição que permita o fortalecimento do multilateralismo. Pouco depois de encontrar-se com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em audiência extra-agenda, no Palácio do Planalto, Soledad defendeu a unificação das ?vozes? dos países latino-americanos em questões de princípios, como a defesa da Democracia. Entretanto, a chanceler defendeu a censura a Cuba pela Comissão de Direitos Humanos da ONU e marcou a distância entre o Chile e o Brasil quando o tema discutido é o regime de Havana. Segundo a chanceler, o Chile votará a favor da resolução da Comissão de Direitos Humanos da ONU, proposta pelo Peru, Uruguai e Costa Rica, que permitirá o envio de seus emissários a Cuba para avaliar o cumprimento de requisitos de direitos humanos. O país governado por Fidel Castro há 44 anos deverá novamente ser citado pela Comissão em sua lista de países que não respeitam regras universais de direitos humanos, o que equivale a uma clara censura a cada um deles. O governo brasileiro, apesar de observar a questão com maior cautela que nos anos anteriores, deverá manter sua tradicional abstenção durante a votação da Comissão. ?Coerente com a relevância que damos às questões relacionadas à Democracia e aos Direitos Humanos, o Chile apoiará a resolução, assim como o fez no ano passado, na esperança de que um emissário da Comissão possa realizar seu trabalho em Cuba. Mas igualmente condenamos o bloqueio econômico, que não ajuda nada aquele país?, completou.