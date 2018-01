Chile aprova descriminalização do aborto em três casos

SANTIAGO DO CHILE - A presidente do Chile, Michelle Bachelet, promulgou na quinta-feira, 14, a lei que descriminaliza o aborto em três casos específicos: estupro, risco de morte da mãe e acefalcia. Com a decisão, a lei chilena tornou-se semelhante à brasileira, que também permite o aborto nessas três circunstâncias.

O anúncio oficial da mandatária ocorre dias depois de o Tribunal Constitucional chileno ter referendado a mudança na lei, o que aconteceu no último dia 21 de agosto.

Embora a legislação seja significativamente mais limitada que países como o Uruguai, onde o aborto foi legalizado em 2012, a presidente chilena afirmou que "o Estado assume, a partir da sanção da lei, um papel que lhe é irrenunciável: garantir os direitos e alternativas para tomar as decisões livremente".

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Do divórcio ao aborto, Uruguai teima em estar na vanguarda

Bachelet ressaltou que as três circunstâncias agora permitidas são "humanamente difíceis". "Falamos aqui sobre uma determinação delicada, pessoal, instransferível, uma decisão que nunca teve motivo para ser festejada porque é precedida pela dor e pela angústia".

Para a presidente, a lei agora saldou uma enorme dívida com as mulheres, que terão suas vidas mais respeitadas.

Claudia Pascal, chefe da pasta ministerial Mulher e Igualdade de Gênero, assegurou que o poder executivo garantirá a oferta de saúde e de acompanhamento para as mulheres que necessitarem e desejarem o aborto nas situações permitidas.

+++ Países que liberaram aborto têm taxas mais baixas de casos do que aqueles que o proíbem

A Corporação pelos Direitos Sexuais e Reprodutivos (Miles) qualificou a descriminalização como um ato histórico de justiça para as mulheres, em especial as mais pobres. "A lei sancionada por Bachelet pôs fim a uma cruel e irracional violação aos direitos humanos. Mulheres foram sumetidas a torturas físicas e psicolóficas enquanto foram obrigadas a continuar uma gravidez inviável ou que eram consequência de abusos tão graves quanto o estupro".

História

O aborto terapêutico foi autorizado por mais de meio século no Chile, mas a ditadura de Pinochet (1973-1990) alterou a lei, e em 1989 o procedimento passou a ser proibido sob qualquer circunstância.

Até hoje, o Chile era um dos poucos países que ainda criminalizava o aborto em quaisquer casos. Agora, o procedimeto ainda é totalmente proibido em El Salvador, Nicaragua, Honduras, Haiti, Surinam, Andorra, Malta e o Vaticano.