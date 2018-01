Chile começa a destruir minas na fronteira com o Peru ministra da Defesa do Chile, Michelle Bachelet, vai liderar a primeira fase da retirada de minas terrestres na fronteira entre o Chile e o Peru na próxima terça-feira. Os dispositivos foram colocados há 30 anos, logo depois do golpe militar de Augusto Pinochet. As minas serão retiradas por pessoal especializado do regimento Matucana de Arica. De acordo com a imprensa chilena, serão destruídas cerca de 2.032 minas antipessoais e antitanques. A maior quantidade de minas, instaladas pela ditadura de Pinochet, cerca de 500.000, está na fronteira com a Argentina.