Chile comprará 10 aviões de guerra F-16 dos EUA O Chile comprará dez aviões de guerra F-16 dos EUA, no valor de US$ 660 milhões, informou nesta quarta-feira a ministra da Defesa, Michelle Bachelet. A ministra ressaltou que a milionária aquisição "de forma alguma pode ser entendida como uma corrida armamentista". O governo anunciou também o adiamento do Projeto Tridente, da Marinha, que estuda a construção no Chile de 8 fragatas, a um custo unitário de US$ 200 milhões. Os aviões serão comprados da empresa americana Lockheed Martin - a qual, em compensação, investirá no Chile uma quantia idêntica à do valor da aquisição. Entre as compensações também figura a instalação em território chileno de um centro mundial da companhia americana General Electric, disse Bachelet.