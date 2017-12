Chile decide apagar "chama eterna" de Pinochet A polêmica ?Chama da Liberdade?, um dos símbolos da ditadura de Augusto Pinochet, corre o risco de se apagar, vítima dos cortes de gastos governamentais. Aceso em 11 de setembro de 1975 pelo ditador, em comemoração ao golpe que derrubou o presidente eleito Salvador Allende, o fogo arde desde então em frente ao palácio do governo, ao lado do túmulo do herói da independência chilena Bernardo O?Higgins. Agora, o governo chileno decidiu parar de pagar a conta do gás que mantém a chama acesa. O senador e ex-militar Jorge Martínez Bush reagiu à decisão acusando o governo do presidente Ricardo Lagos de autoritário. ?Se lhe incomoda a chama que lembra como se evitou o governo de Allende e sua intenção de nos levar à órbita soviética, não há dúvida de que este governo é totalitário e não crê na liberdade?, disse.