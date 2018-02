Chile diz ainda não precisar de ajuda internacional O Chile ainda não precisa de assistência internacional imediata para lidar com as consequências do terremoto que atingiu o país, afirmou o embaixador do país nas Nações Unidas, Heraldo Muñoz, segundo a agência de notícias EFE. No entanto, Muñoz ponderou que os estragos são "muito significativos" e que o Chile pode vir a precisar da ajuda de uma cooperação internacional no futuro.