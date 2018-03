Chile e EUA esclarecem diferenças sobre Iraque Os Estados Unidos e o Chile deram hoje por superadas as diferenças sobre a invasão norte-americana ao Iraque, depois de uma reunião entre o presidente Ricardo Lagos e o secretário de Estado Collin Powell. O encontro entre Lagos e Powell ocorreu na sede presidencial de La Moneda, momentos depois de um almoço oferecido pelo presidente chileno aos chanceleres presentes à assembléia geral da Organização dos Estados Americanos (OEA), da qual participa Powell. Lagos disse a Powell que queria "uns três minutos" para esclarecer as diferenças entre os dois países devido à posição contrária do Chile no Conselho de Segurança da ONU a uma guerra no Iraque. Powell respondeu ao mandatário que "apenas um minuto" seria suficiente e ambos deram por superadas as diferenças. Powell, que chegou a Santiago ontem à noite, viajará amanhã cedo a Buenos Aires para se reunir com o presidente argentino, Néstor Kirchner.