Chile em alerta para o aniversário do golpe militar Como reflexo da preocupação oficial no 30º aniversário do golpe militar que derrubou o presidente Salvador Allende e instalou a ditadura de Augusto Pinochet, quase 30 mil policiais foram postos em estado de alerta nesta semana. "Acreditamos que alguns grupos violentos vão se manifestar como fizeram em anos anteriores", disse o general da polícia Alberto Cienfuegos. Em Santiago, 15 mil homens serão mobilizados para evitar possíveis distúrbios. Os efetivos serão colocados, prioritariamente, no centro da capital, onde na quinta-feira, dia 11, serão realizadas homenagens em frente ao monumento de Allende, situado em uma das esquinas próximas à sede governo. Para o dia 11 foi planejada uma cerimônia com mil convidados, mas devido a certa resistência que Allende gera em setores do governo, como os democratas cristãos, o ato destacará a coalizão do governo e projetos para um futuro pacífico. Os militares, por sua vez, vão se recordar do aniversário com uma missa. Haverá orações por todas as vítimas do golpe militar. Pinochet, de 87 anos e com a saúde deteriorada, recordara o ato em sua propriedade de Los Boldos, 130 quilômetros a sudoeste de Santiago, onde espera a visita de alguns amigos próximos. A exaltação da figura de Allende irritou os defensores de Pinochet. Lucía, esposa de Pinochet, disse neste domingo que a história chilena está sendo intensamente alterada.