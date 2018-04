Chile entrega seu urânio enriquecido para os EUA O Chile enviou seu urânio enriquecido aos Estados Unidos. Fernando López, diretor da Comissão Chilena de Energia Nuclear, disse hoje que o fato de o material estar em um lugar seguro "é benéfico para todos". O transporte do material ocorreu logo após o terremoto de 27 de fevereiro no país, revelou. O material radioativo foi carregado em depósitos por especialistas dos dois países, seguindo para os EUA por meio do Canal do Panamá.