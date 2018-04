Chile fecha fronteira com Peru devido a minas terrestres

"As minas foram arrastadas na direção da Rota 5", no norte do Chile, disse Ximena Valcarce, prefeita de Arica. "A decisão de fechar a estrada foi tomada em conjunto com a polícia e o exército. Ninguém está atravessando", afirmou ela.

Ximena não especificou quantas minas explosivas foram deslocadas durante as chuvas, mas informou que quatro artefatos encontrados na estrada já foram detonados pelo esquadrão antibombas dos serviços locais de segurança.

A Rota 5 é bastante utilizada por turistas, negociantes e peruanos que trabalham em Arica, cidade situada 2.100 quilômetros ao norte de Santiago, a capital chilena.

Durante a ditadura militar liderada pelo general Augusto Pinochet (1973-1990), o Chile enterrou minas em diversos pontos de suas fronteiras com Peru, Bolívia e Argentina em meio a crises diplomáticas com os países vizinhos.

Calcula-se que os campos minados chilenos contenham quase 190 artefatos do gênero. Pela Convenção de Ottawa, o Chile teria até março deste ano para eliminar todas as minas terrestres dormentes em seu território. No fim do ano passado, porém, Santiago pediu que o prazo fosse prorrogado até março de 2020. As informações são da Dow Jones.