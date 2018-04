Chile: governo recua no aumento do gás e protesto acaba

Ele chegou a ser cercado por mil manifestantes, que gritavam frases de protesto, mas após uma reunião algumas horas mais tarde com líderes do movimento, anunciou um acordo, no qual o governo concordou com quase todos os pedidos dos manifestantes.

A estatal Empresa Nacional de Petróleo (ENAP) concordou em reduzir o aumento no preço do gás de 16,8% para 3%, o mesmo porcentual da inflação local. O governo também prometeu subsidiar as contas de gás dos mais pobres dos 158 mil moradores da região de Magallanes, onde ocorreram os protestos mais intensos.

Os protestos custaram US$ 4 milhões à indústria do turismo na Patagônia chilena, que também é ponto de acesso à Patagônia argentina. Em Punta Arenas, motoristas de táxi e caminhão bloquearam a rodovia de aceso ao aeroporto, impedindo que 1.500 turistas deixassem a cidade. Aparentemente, a situação foi normalizada. As informações são da Associated Press.