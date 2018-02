Chile não negocia acesso ao mar com Bolívia

Em entrevista à Associated Press, Piñera afirmou que uma eventual decisão do tribunal a favor da Bolívia abriria uma "caixa de Pandora" internacional, que poderia levar a uma revisão da fronteira do México com os Estados Unidos ou da divisa entre França e Alemanha.

A Bolívia, que não tem costa marítima, recentemente pediu ao Tribunal Internacional de Justiça da ONU, em Haia, que force o Chile a negociar a alegação de que os bolivianos têm direito a pelo menos parte do trecho de 400 quilômetros da costa do Pacífico que perderam numa guerra travada no século XIX. O Chile argumenta que a questão foi acertada há muito tempo em tratado.

Piñera fez o comentário após participar de uma cúpula no Haiti. As informações são da Associated Press.