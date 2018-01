Chile pede à ONU sanções mais duras contra terroristas O Chile pediu nesta quarta-feira à ONU sanções mais severas contra a rede Al-Qaida e o antigo regime Talibã e criticou a vários dos países membros da Assembléia Geral por não se empenharem o suficiente no combate ao terrorismo. Haroldo Muñoz, embaixador do Chile na ONU e diretor do comitê que supervisiona as sanções, denunciou que vários países não estão contribuindo na guerra contra o terrorismo. Segundo ele, há países que ainda não adotaram medidas contra o contrabando de armas nem restringindo a entrada de 272 membros de entidades que estão vinculadas à Al-Qaida e ao Talibã.