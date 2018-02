Chile: Piñera promove nova mudança em seu gabinete

Funcionária melhor avaliada do governo chileno, com 71% de aprovação, Carolina Schmidt será a quarta ministra da Educação em três anos.

O sistema chileno de ensino vive uma crise em meio a uma queda de braço entre o governo e estudantes e professores.

Os estudantes chilenos exigem uma reforma profunda no sistema de ensino por causa do alto custo da educação. No Chile, as universidades públicas também cobram mensalidade.

O governo, por sua vez, busca implementar um "grande acordo nacional" para reformular o financiamento do sistema de ensino. As informações são da Associated Press.