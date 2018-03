Chile prepara plano de reparação a vítimas de Pinochet O governo do presidente Ricardo Lagos informa que está em estudo um plano para oferecer reparações pelas atrocidades cometidas durante a ditadura do general Augusto Pinochet. Segundo o porta-voz Francisco Vidal, o objetivo do plano é promover a justiça, a reconciliação e garantir que violações de direitos como as praticadas no regime de Pinochet ?nunca mais? ocorram no Chile. Cerca de 3.200 pessoas foram mortas por razões políticas durante o governo Pinochet, de 1973 a 1990, segundo investigação realizada pelo governo civil que o sucedeu. O governo também quer apurar a remoção de corpos de um túmulo coletivo. Tal investigação poderia lançar luz sobre o destino de cerca de 1.000 dissidentes que desapareceram depois de serem detidos pelo governo de Pinochet.