Chile pressiona Argentina para manter vendas de gás O ministro da Economia e Energia do Chile, Jorge Rodriguez, disse que a Argentina deve honrar os contratos de exportação de gás natural. Na sexta-feira à noite, o governo argentino anunciou um plano de emergência para racionar as exportações de gás e a venda de gás para geração de energia para exportação. Cerca de 90% das exportações de gás da Argentina têm como destino o Chile e o restante é dividido entre o Brasil e Uruguai. "Queremos que os contratos sejam honrados", disse Rodriguez, acrescentando que felizmente não há nenhuma "nuvem" obscurecendo os termos dos contratos. O ministro fez o comentário antes de embarcar para Buenos Aires, onde irá se encontrar com seu colega argentino. Pelo menos 40% da eletricidade produzida nas regiões central e sul do Chile vem de geradoras alimentadas principalmente pelo gás argentino, que também alimenta as redes de gás natural industrial e residencial. Em Buenos Aires, Rodriguez disse que explicará a vantagem de a Argentina continuar a exportar gás ao Chile. "As companhias que exportam gás ao Chile estão obtendo um preço três vezes maior que o obtido nas vendas para o mercado argentino", disse. "Portanto, suspender as vendas de gás para o Chile significará enormes perdas para essas companhias. E isso irá exacerbar ainda mais a situação... na Argentina", acrescentou.