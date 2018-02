Não havia relatos de feridos ou danos graves por causa do forte tremor, mas a eletricidade e o

serviço telefônico foram interrompidos em algumas áreas do país.

Conforme relatório preliminar do serviço sismológico dos EUA, o epicentro do terremoto foi registrado cerca de 18 quilômetros a oeste-noroeste de Hacienda La Calera, a 118 quilômetros da capital Santiago, com profundidade de 32 km.