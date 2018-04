Chile: resgate em mina pode começar antes do previsto O resgate dos 33 mineiros presos na mina San José, localizada no deserto do Atacama, no Chile, pode começar entre 18 horas e 20 horas desta terça-feira, segundo o site jornal El Mercurio. O presidente chileno Sebastián Piñera já chegou ao local e vai acompanhar o processo de resgate dos trabalhadores, que há 68 dias estão presos a cerca de 700 metros de profundidade.