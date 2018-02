Chile sofre atentados pelo 4 de julho Grupos de desconhecidos lançaram hoje bombas incendiárias contra a cadeia de vídeos Blockbuster e de impacto contra o Banco de Boston, por ocasião da celebração do Dia da Independência dos EUA. As bombas incendiárias, lançadas na madrugada desta quinta-feira, provocaram um incêndio que foi controlado pelos bombeiros, mas não causou vítimas. Já diante da sede bancária a polícia explodiu antecipadamente as bombas na hora de entrada dos funcionários, para evitar danos às pessoas e ao local. Na loja da Blockbuster no bairro universitário, a cerca de 3 km do palácio do governo chileno, foram encontrados panfletos, sem assinatura, com palavras de ordem antiamericanas. Alguns dos slogans diziam "lutando pela autodeterminação dos povos latino-americanos. Contra o Plano Colômbia e o poder dos EUA" e "contra a intervenção americana. Luta rebelde e organização revolucionária".