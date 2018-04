Chile tem tremor de magnitude 6,1, sem tsunami Um terremoto de magnitude 6,1 aconteceu no litoral do Chile na tarde deste domingo. Segundo o centro de Pesquisa Geológica dos EUA (USGS), o tremor, ocorrido a cerca de 60 km da costa no Oceano Pacífico, não chegou a provocar um tsunami. Não há informes sobre danos ou vítimas.