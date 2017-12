Chile volta a recusar extradição de Menem Um juiz da Suprema Corte chilena rejeitou pedido de extradição do ex-presidente da Argentina, Carlos Menem. Autoridades da Argentina querem interrogar Menem sobre um caso de corrupção. O juiz Jaime Rodriguez bloqueou o pedido argentino, alegando que o ex-presidente não foi indiciado pelo país requerente, como exige a lei chilena de extradições. O juiz argentino Jorge Urso baseou o pedido no fato de Menem ter se recusado a comparecer, diversas vezes, para responder a perguntas sobre a suposta malversação de verba pública na construção de presídios. Esta é a segunda vez, em duas semanas, que o Chile frustra a Justiça argentina quanto à extradição de Menem. O ex-presidente também é investigado por não ter informado uma conta na Suíça à Receita argentina. Ele nega todas as acusações.