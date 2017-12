Chileno condenado nos EUA por massacre na ditadura Um ex-tenente do Exército chileno, acusado de executar prisioneiros políticos durante o golpe militar de 1973, foi condenado pela Justiça dos EUA a pagar US$ 4 milhões à família de uma das vítimas. O réu, Armando Fernandez Larios, atualmente trabalha como gerente de loja em Miami. O júri considerou Fernandez culpado de execução extrajudicial, crueldade, tortura e crimes contra a humanidade durante o massacre da ?Caravana da Morte? - um esquadrão da morte que executou 75 prisioneiros políticos. A família de uma das vítimas, Winston Cabello, pediu indenização com base em uma lei americana de 200 anos, criada originalmente para tratar de casos de pirataria. A família não apresentou provas ou testemunhas ligando Fernandez ao assassinato de Cabello, mas acusaram-no de conspirar e oferecer ajuda ao general Sergio Arellano, tido como líder da ?Caravana?. O réu enfrenta processos no Chile e na Argentina, por conta de sua participação no massacre; a Argentina já requisitou sua extradição.