Chileno de 16 anos mata irmão em briga por videogame Um jovem de 16 anos matou com uma faca seu irmão mais velho, após uma discussão sobre o uso de um videogame "PlayStation", informou a polícia nesta quarta-feira. Manuel González Muñoz, de 18 anos, ligou o videogame sem a permissão do irmão. O menino mais novo ficou furioso e acabou dando uma facada no tórax do irmão, segundo a polícia. Opazo afirmou que o jovem está arrependido e somente disse que "havia exagerado".