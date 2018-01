Chileno nomeado representante da ONU no Haiti O secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, nomeou o diplomata chileno Juan Gabriel Valdes como representante especial no Haiti. Valdes foi chanceler do Chile entre 1999 e 2000, como embaixador do Chile nas Nações Unidas e, mais recentemente, como embaixador do Chile na Argentina.