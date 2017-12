Chilenos desafiam frio de 0°C e mergulham em águas geladas

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

SANTIAGO - Milhares de chilenos desafiaram as águas geladas e as baixas temperaturas neste domingo, 16, no sul do país para comemorar o "Chapuzón de Magallanes", um evento já tradicional na região do Estreito de Magalhães, a mais importante passagem entre o Oceano Atlântico e o Pacífico.

O evento ocorre num momento em que o país vivenciou a nevasca mais forte desde 1971. Diversas cidades chilenas registraram temperaturas abaixo de zero no final de semana e na capital, Santiago, mais de 300 mil casas ficaram sem luz.

As rajadas de vento de 80 quilômetros por hora e a sensação térmica abaixo de zero, segundo a Serviço Meteorológico da Marinha do Chile, não foram impeditivo para os mais de mil participantes.