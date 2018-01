Chilenos desconfiam de Kirchner e confiam em Lula Os chilenos desconfiam dos presidentes da Argentina e da Bolívia e confiam no mandatário do Brasil, segundo uma pesquisa divulgada em Santiago. A sondagem, realizada pelo Centro de Estudos da Realidade Contemporânea (CERC), mostra que 63% dos entrevistados desconfiam de Néstor Kirchner e de suas políticas para com o Chile, enquanto que 52% têm a mesma opinião sobre o boliviano Carlos Mesa. Já o presidente Luiz Inácio Lula da Silva conta com um índice de desconfiança de apenas 28%. A mesma pesquisa, que ouviu 1.200 pessoas entre 5 e 19 de julho e tem uma margem de erro de 2,34 pontos porcentuais, mostrou também que o presidente chileno, Ricardo Lagos, conta com a aprovação de 57% de seus concidadãos.