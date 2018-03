Chilenos homenageiam Vinícius de Moraes O ministro de Obras Públicas chileno, Eduardo Bitran, e o embaixador do Brasil em Santiago, Nelson Fonseca, inauguraram nesta sexta-feira na capital chilena uma praça em homenagem ao poeta e compositor brasileiro Vinícius de Moraes (1913-1980). A praça ocupa parte de um dos pátios da representação diplomática brasileira, perto do Palácio de La Moneda, sede do Governo chileno, em Santiago. A cerimônia contou com a presença de Georgina Moraes, filha de Vinícius. Segundo o ministro, a praça permite homenagear o poeta "e assim aproximar a cultura dos dois países".