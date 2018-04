Chilenos resgatam terceiro mineiro soterrado Juan Illanes, de 52 anos, foi o terceiro mineiro resgatado da mina de San José, no Chile. Seu resgate ocorreu às 2h08. Ele deixou a cápsula "Fênix" sorridente, tirou o capacete e mostrou disposição. Ao chegar foi abraçado por familiares, pelo presidente Sebastian Piñera e pelo ministro da Mineração do Chile, Laurence Golborne. Após o salvamento, diferentemente das outras vezes em que paramédicos aproveitaram a descida da "Fênix 2" para atingir os 622 metros onde estão os outros trabalhadores, dessa vez a cápsula desceu vazia e deverá trazer na subida o único boliviano do grupo, Carlos Mamani, de 23 anos. O primeiro trabalhador resgatado foi Florencio Ávalos, de 31 anos, à 0h11, seguido por Mario Sepúlveda, de 39 anos, à 1h04.