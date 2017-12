Chimpanzé é suspeito de furto em Londres A polícia britânica, acostumada a lidar com ladrões de automóveis, de casas, arrombadores de cofres e outros criminosos, está à caça de um delinqüente insólito: um chimpanzé. O símio, que assaltou duas casas em Londres, foi surpreendido por Mustapha Riat, de 43 anos, quando roubava seu celular, em sua casa, em Hackney. "Vi um chimpanzé cabeludo e preto entrando pela minha janela. Ele era grande e musculoso e fiquei com medo de ser mordido", confessou Riat ao tablóide The Sun. Recaem sobre o macaco as suspeitas de um roubo de parte de um aparelho de som, cometido na vizinhança. A polícia está intrigada, pois ninguém tem chimpanzés em Hackney. "Não temos esperanças de achá-lo; ele foi treinado para roubar. Um macaco não pensaria ´isto é um celular, vou roubá-lo´", explicou um policial.