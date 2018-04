China abre feira mundial com festa de luzes e chefes de Estado

A exposição mundial Expo Xangai foi aberta nesta sexta-feira na cidade chinesa com um show deslumbrante de luzes e fogos de artifício.

A cerimônia de abertura, com a presença de chefes de Estado, teve a participação de cerca de 2,3 mil artistas de todo o mundo.

A China espera cerca de 70 milhões de visitantes, chineses em sua maioria, durante os seis meses de exposição.

Mais de 240 países, regiões e organizações internacionais irão mostrar suas diferentes culturas no evento, que tem como tema o desenvolvimento sustentável.

A imprensa local afirma que o evento custou US$ 58 bilhões, mais do que o custo da Olimpíada de Pequim.

Críticas

A organização de defesa dos direitos humanos Anistia Internacional criticou o slogan da exposição, "cidade melhor, vida melhor com dança e música".

A organização afirma que, desde o ano 2000, 18 mil famílias foram desalojadas para a construção do local da Expo.

O correspondente da BBC em Xangai Chris Hogg diz que a China vem tentando impedir que dissidentes divulgam o que dizem ser abusos da lei relacionados à exposição.

Xangai reforçou a segurança para o evento, mobilizando mais de 8 mil policiais que devem juntar-se aos cerca de 46 mil integrantes das Forças de Segurança da cidade, de acordo com a imprensa chinesa.

Hogg diz que a Expo Xangai é uma oportunidade outros países tentarem ganhar a simpatia do povo chinês.

Analistas dizem que a China espera recriar na exposição o charme de um evento internacional que era visto tradicionalmente como o de maior prestígio no mundo, antes da ascensão de eventos esportivos como as Olimpíadas e a Copa do Mundo.

A primeira feira mundial aconteceu em Londres em 1851. A Expo Paris de 1889 viu a criação da Torre Eiffel, considerada na época um tributo aos desenvolvimentos nas áreas da ciência e engenharia e que transformou-se no símbolo da cidade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.