China aceita inspeção do avião espião pelos EUA A China vai permitir que os Estados Unidos inspecionem um avião espião da Marinha norte-americana que fez um pouso forçado na ilha da Hainan em 1º de abril. Uma equipe já está esperando autorização para a viagem em Okinawa Japão. A data da inspeção ainda não está marcada. A agência de notícias oficial chinesa Xinhua informou que uma equipe norte-americana inspecionará o avião espião EP-3, envolvido no choque que matou o piloto do caça chinês Wang Wei, na base militar da ilha de Hainan, onde permanece o avião. Apesar de considerar a autorização uma iniciativa "muito positiva, o vice-presidente dos EUA, Dick Cheney, negou planos de indenizar a China por causa do choque do caça chinês com o EP-3, como foi divulgado pela agência Xinhua. "Pagaremos os custos pela recuperação do avião para o seu transporte e por tudo aquilo necessário para trazer o EP-3 para casa", afirmou Cheney. "É legítimo pagar pelos custos associados ao aparelho, mas nada além disso".