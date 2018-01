China: acidente com microônibus deixa 22 mortos Um acidente envolvendo um microônibus provocou a morte de 22 pessoas e deixou outras quatro gravemente feridas em uma área montanhosa no noroeste da China, segundo informações da imprensa oficial. O veículo transportava 26 pessoas, nove a mais do que sua capacidade, quando caiu em uma represa com 16 metros de profundidade no distrito de Wenxian, na província de Gansu, de acordo com a agência de notícias Xinhua. Dezesseis pessoas morreram afogadas e seis em um hospital próximo ao local do acidente. Quatro pessoas estão internadas em estado grave. A polícia chinesa responsabilizou o motorista do microônibus pelo acidente, que aconteceu na última segunda-feira mas só foi divulgado hoje pela imprensa oficial por causa da política governamental que controla os meios de comunicação, principalmente em ações de resgate e investigação. Muitos desses acidentes, comuns em áreas montanhosas da China, por causa de veículos e estradas inadequadas, não são divulgados.