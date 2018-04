China acusa Japão de tornar ilhas 'assunto quente' A China acusou hoje o Japão de distorcer os fatos em torno da questão das disputadas ilhas do Mar da China Oriental, um mês após uma embarcação de pesca chinesa colidir com dois barcos da Guarda Costeira japonesa na área. O capitão do barco chinês foi preso por um período, gerando tensão diplomática entre as duas partes.