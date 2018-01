China acusa Taiwan de provocação A China acusou hoje o presidente de Taiwan, Chen Shi bian, de fazer uma "provocação perigosa" através de seu projeto de organizar um referendo sobre a soberania da ilha, considerada uma província rebelde por Pequim. O Diário do Povo, órgão do partido comunista, disse que a proposta de um "referendo defensivo" que se realizaria em março viola um compromisso prévio de não promover consultas para mudar o status quo existente entre Taiwan e China. A China ameaça comumente recorrer à força em caso de uma separação oficial de Taiwan, que se separou do país em 1949 após a tomada do poder por parte dos comunistas guiados por Mao Tse Tung. O Diário do Povo, órgão de Pequim, considera o referendo promovido pelo presidente Chen o primeiro passo para uma declaração de independência.