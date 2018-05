China admite que falta de qualidade prejudica seus produtos Mesmo tendo se tornado um gigante comercial, a China perde competitividade devido à falta de controles rígidos de qualidade sobre seus produtos, disse o chefe da agência nacional de fiscalização de produtos do país. As declarações de Li Changjiang, diretor da Administração Geral para Supervisão de Qualidade, Inspeção e Quarentena, foram divulgadas um dia depois de a China anunciar o envio de funcionários aos Estados Unidos neste mês e no próximo. A visita diplomática servirá para tentar contornar os possíveis efeitos da uma série de escândalos provocados por produtos chineses inadequados para exportação, como rações animais, cremes dentais e brinquedos com tinta tóxica. O senador democrata Charles Schumer, crítico contumaz das práticas comerciais chinesas, pediu ao Departamento de Estado dos EUA que pressione Pequim a abrir suas fábricas a inspeções norte-americanas. No mês que vem, o presidente George W. Bush recebe as recomendações de uma comissão sobre segurança das importações, e parlamentares já preparam vários projetos destinados a aumentar a fiscalização sobre os produtos estrangeiros. Li, do órgão chinês de fiscalização de qualidade, alertou seus subordinados que a tolerância com defeitos e irregularidades está abalando o poderio comercial do país, disse na quinta-feira o Diário do Povo. "Entramos nas fileiras dos grandes comerciantes, mas ainda estamos muito longe de sermos uma potência comercial, e a razão fundamental é que nossa competitividade quanto à qualidade dos produtos não é forte", disse ele a subordinados dias atrás. "A qualidade é um símbolo da força nacional", resumiu. Nesta semana, a Mattel, maior empresa norte-americana de brinquedos, anunciou o "recall" de 18,2 milhões de peças produzidas na China e distribuídas no mundo todo, sendo 9,5 milhões nos Estados Unidos. O Brasil também foi afetado pelo recall. Os brinquedos contêm ímãs pequenos e destacáveis, que podem ser engolidos por crianças, e também pigmentos com chumbo. O Ministério do Comércio chinês defendeu os produtos do país e prometeu investigações sobre os problemas apontados. Por outro lado, o órgão repetiu a versão oficial do regime comunista de que a imprensa estrangeira exagera o assunto. "Há parte da mídia e pessoas irresponsáveis que, sem base nenhuma, atacam a qualidade geral dos bens chineses, citando problemas com produtos específicos", disse o porta-voz Wang Xinpei em entrevista coletiva. "As reportagens não podem enxergar o quadro geral. Usam casos individuais para descrever a situação geral, e alguns até mesmo extrapolam deliberadamente na cobertura. Não são racionais e às vezes são maliciosos." No começo do mês, a Mattel já havia decidido recolher 1,5 milhão de brinquedos para crianças em idade pré-escolar devido à presença excessiva de chumbo na tinta. Dias depois, o dono da fábrica Lee Der, que havia produzido aquelas peças, cometeu suicídio. Um assessor de imprensa da Lee Der disse que a empresa usou tinta de um antigo fornecedor, mas que havia recebido certificação falsa. (Reportagem adicional de Zhou Xin e Ben Blanchard)