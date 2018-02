China agradece ofertas de ajuda após terremoto A China agradeceu as ofertas de ajuda internacional na terça-feira após um terremoto matar quase 12 mil pessoas e afirmou estar comovida pela demonstração de apoio. No entanto, o Ministério do Exterior não disse claramente se a China, cujo papel nos últimos anos mudou de recebedora de auxílio para doadora, em meio ao crescimento da sua economia, aceitaria as ofertas. "Expressamos nosso agradecimento e gratidão. Departamentos relevantes da China e os departamentos de resgate agradecem pela ajuda da sociedade internacional e também estão dispostos a manter comunicação com países e organizações importantes", disse o porta-voz do ministério, Qin Gang, em entrevista coletiva. Estados Unidos, Grã-Bretanha, União Européia, Japão, Coréia do Sul e Taiwan ofereceram assistência. As condolências chegaram de todo o mundo. "Eu estendo minhas condolências aos feridos e às famílias das vítimas do terremoto de hoje na província de Sichuan na China", disse o presidente norte-americano, George W. Bush, em nota. As Nações Unidas se disseram prontas para ajudar a China nos seus esforços para atender às vítimas do desastre, afirmou o secretário-geral Ban Ki-Moon. O ministro de Relações Exteriores do Japão, Masahiko Komura, afirmou que o país forneceria ajuda se a China fizer um pedido. O Japão já enfrentou um devastador terremoto em Kobe em 1995, no qual morreram mais de 6.400 pessoas, com estimativa de prejuízo de 100 bilhões de dólares. O Partido Nacionalista de Taiwan, que em breve ocupará o governo, procurou a sua antítese, os comunistas, que venceram a guerra civil chinesa em 1949 e empurraram os derrotados para o exílio. Qin afirmou que apesar do tremor em Sichuan, a China está pronta para enviar mais auxílio às vítimas do ciclone em Mianmar se for necessário. A China já ofereceu cerca de 5 milhões de dólares ao país, onde cerca de 1,5 milhão de sobreviventes estão diante da fome e de doenças após a passagem do ciclone Nargis pelo delta do Irrawaddy há 11 dias. (Reportagem adicional de Linda Sieg em Tóquio e Jon Herskovitz em Seul) (Reportagem de Guo Shipeng)