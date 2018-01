China ajuda a construir hidrelétricas em Cuba Três hidrelétricas começarão a ser construídas em Cuba graças à ajuda de US$ 11 milhões por parte da China, informaram autoridades locais nesta sexta-feira. A primeira das centrais hidrelétricas será construída na província de Sancti Spiritus, no leste do país, e receberá investimento de US$ 7 milhões, informou o jornal Granma. De acordo com o jornal, a obra faz parte de um convênio entre Cuba e a República Popular da China. O acordo inclui a construção de novas usinas nas províncias de Santiago de Cuba e Holguín y Cienfuegos, também no leste do país.