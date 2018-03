China ajudará Paquistão a construir nova usina nuclear Uma delegação chinesa informou ao Paquistão nesta segunda-feira que ajudará o país a construir uma terceira usina nuclear para superar o atual racionamento de energia, anunciou o cientista Ashfaq Ahmad, chefe do Programa de Estratégia do Paquistão e um dos líderes do programa nuclear paquistanês. "A China manifestou seu desejo de nos fazer uma nova usina nuclear. Temos um grave problema energético e queremos ampliar a contribuição da energia nuclear", declarou. Ahmad reuniu-se com uma equipe liderada por Li Dingfan, chefe do programa nuclear chinês. Eles debateram propostas para a construção de uma usina em Chashma, uma cidade remota na província de Punjab, leste do Paquistão. Se o projeto for concretizado, esta será a terceira usina de energia nuclear paquistanesa.