China ajusta requerimentos de capital a bancos

O Banco Central da China reduziu, pela segunda vez em quase três meses, a quantidade de recursos que os credores comerciais devem manter como reservas, em um novo passo para conter a desaceleração da economia.

O Banco Popular da China está a caminho de suavizar os estímulos à sua política monetária, com o objetivo de proteger a segunda maior economia mundial frente às duras perspectivas mundiais, ainda que as autoridades estejam sendo cautelosas.

A entidade cortou a taxa de reserva de capital (RRR) dos bancos do país em 50 pontos base. A medida entra em vigor em 24 de fevereiro.

O banco ajustou a RRR para os maiores bancos a 20,5 por cento, contra 21 por cento anteriores, injetando cerca de 400 bilhões de iuanes (cerca de 63,5 bilhões de dólares) ao sistema bancário em fundos que podem ser usados para crédito.

"Não é uma grande surpresa. Ainda que eles (líderes chineses) exerçam pressão pela estabilidade da China, foi preciso um corte da RRR. Os dados monetários e comerciais de janeiro indicaram que há uma pressão de queda sobre a economia", afirmou Hua Zhongwei, economista da Huachuang Securities, em Pequim.

"Mas a expansão monetária será gradual, já que o banco central foi cauteloso sobre a inflação em seu relatório do quarto trimestre sobre a política monetária", disse.

A economia da China possivelmente desacelerará para cerca de 8,2 por cento no primeiro trimestre de 2012, contra 8,9 por cento no período anterior, de acordo com as últimas pesquisas da Reuters.

No dia 30 de novembro de 2011, o banco central anunciou seu primeiro corte nas exigências de reserva em três anos. A iniciativa diminuiu a porcentagem de reserva de um nível recorde de 21,5 por cento.

No últimos três meses, a diminuição nas taxas de reserva foi seguida por um alívio gradual a alguns controles sobre o crédito em pequenas instituições regionais, a fim de combater a desaceleração da economia.

Investidores esperavam que os pedidos de reserva fossem cortados no início do Ano Lunar Chinês, mas o banco central optou por abrir as operações de mercado a fim de prover dinheiro a curto prazo para os bancos.

Uma pesquisa da Reuters, realizada em janeiro, mostrou que o banco central pode ajustar a RRR a um total de 200 pontos base durante 2012, até deixa-la em 19 por cento.

(Reportagem adicional de Kevin Yao, em Pequím)