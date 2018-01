China ameaça com guerra se Taiwan adotar nova Constituição A China voltou hoje a ameaçar Taiwan caso a ilha adote uma nova Constituição. Segundo o jornal China Daily, o vice-ministro do Conselho de Estado para a Relação com Taiwan, Wang Zaixi, disse que uma guerra não está descartada caso Taipé leve adiante sua intenção de adotar uma nova Carta em 2008, quando termina o mandato do presidente taiwanês Chen Shui-bian. China e Taiwan se separaram em 1949 devido a uma guerra civil, mas Pequim considera a ilha como parte de seu território.