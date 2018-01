China ameaça intervir para evitar ´secessão´ de Taiwan O Exército chinês não vai tolerar de modo algum a independência de Taiwan, avisou o general Guo Boxiong, após o último discurso independentista do presidente taiuanês, informou nesta terça-feira, 6, a agência estatal chinesa Xinhua. "Caso aconteça a secessão de Taiwan da China, exerceremos efetivamente a nossa gloriosa missão de garantir a soberania nacional e a integridade territorial, de acordo com o desejo da mãe-pátria e do povo", afirmou Guo, vice-presidente da Comissão Central Militar. Ele recomendou a todos os membros do Exército Popular da China que "aumentem o sentido de responsabilidade" e "se preparem para o confronto militar". Discurso de Taiwan No domingo, 4, o presidente taiuanês, Chen Shui-bian, afirmou que "Taiwan deve ser independente, porque é um país soberano e independente da China". Além disso, ele defendeu uma nova Constituição. Em seu discurso, Chen também insistiu na necessidade de continuar com a mudança de todos os nomes oficiais relacionados com a China e com o general Chiang Kai-shek, que se refugiou na ilha após ser derrotado por Mao Tsé-tung. O primeiro-ministro chinês, Wen Jiabao, disse na segunda-feira na abertura da sessão anual do Congresso Nacional do Povo que a reunificação com Taiwan será obtida pelos esforços de "todos os filhos da nação chinesa, inclusive os compatriotas de Taiwan". O conflito entre China e Taiwan vem desde 1949, quando as tropas do governo nacionalista chinês, comandadas por Chiang Kai-shek, se refugiaram na ilha depois de derrotadas pelas do Partido Comunista. A China considera que a ilha é parte de seu território. Em Taiwan, alguns querem a independência e outros preferem aderir ao modelo de "um país, dois sistemas", como Hong Kong e Macau.