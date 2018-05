China ameaça passageiros que não descerem de trem

A China ameaçou punir legalmente os passageiros que, em protesto contra os atrasos ferroviários, se recusem a desembarcar dos trens após terem chegado a seus destinos. "Recusar-se a deixar o trem será considerado um ato ilegal ameaçando a segurança ferroviária", disse o serviço de notícias China News, citando uma longa lista de medidas ilegais criadas pelas autoridades do país. Há vários casos de passageiros chineses que se recusaram a deixar os trens após viagens com longos atrasos, exigindo indenizações ou um pedido de desculpas da empresa estatal do setor. Uma nova determinação do Ministério de Ferrovias proíbe os passageiros de protestarem ou interromperem o serviço ferroviário lotando os corredores ou recusando-se a deixar o vagão. "Quando há atrasos nos trens, os passageiros devem tomar medidas legais para proteger seus direitos pelos canais normais", disse o site do semi-estatal China News. Uma das maiores preocupações das autoridades é evitar transtornos durante a realização dos Jogos Olímpicos de Pequim, dentro de um ano.