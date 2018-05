China ampliará policiamento em região muçulama no oeste

Associated Press

PEQUIM - A China enviará milhares de policiais para patrulhar vilas na província de Xinjiang devido à preocupação com o extremismo religioso na região, localizada no noroeste do país e habitada majoritariamente por muçulmanos da etnia uigur, informou nesta segunda-feira, 30, a agência estatal Xinhua.

De acordo com a Xinhua, 8 mil oficiais serão recrutados para que cada povoado da província tenha pelo menos um policial como vigia. A medida ainda ajudará a controlar a migração e a acabar com as atividades religiosas não autorizadas, acrescentou a agência.

A região se mostrou um verdadeiro desafio para as autoridades chinesas nos últimos anos devido à crescente e comum violência entre os uigures e indivíduos da etnia han, predominante no país. Os uigures, muçulmanos, frequentemente criticam o governo de Pequim por suas políticas de exclusão.

O governo chinês, porém, responde com o aumento da presença policial e, em alguns momentos, restringindo a prática do islamismo, tornando Xinjiang uma região extremamente volátil.